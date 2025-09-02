Prefeitura abre inscrição para Festival Paralímpico





A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, está com inscrições abertas para o Festival Paralímpico, que acontece no dia 20 de setembro, a partir das 8h, no Ginásio Fioravante Iervolino. Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o evento será realizado simultaneamente em diversas cidades do país.

As competições são voltadas para crianças e adolescentes com idade a partir dos 7 anos, com ou sem deficiência. Os interessados devem realizar a inscrição através do link https://docs.google.com/forms/d/11i0WjvBK5n2S9RgV_IiqW3pFcx91SQ6F-grBAIupDoM/viewform.

Por sua vez, quem quiser participar como voluntário no evento poderá realizar a inscrição pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexOCQn7BigMYz0nIuasF36oRYCQrjS7oCELDhhDb9Au36DeA/viewform?usp=sf_link.

Esta é a segunda edição que ocorre na cidade neste ano, sendo que a primeira foi realizada em junho. O festival promove a experimentação esportiva de forma lúdica e neste ano contará com as modalidades hóquei, badminton e takkyu volley.