Semana da Pátria 2025 em Guarulhos é aberta oficialmente com cerimônia cívica





A Prefeitura de Guarulhos deu início às comemorações da Semana da Pátria 2025 na manhã desta segunda-feira (1º), com a presença de autoridades e representantes municipais. A abertura oficial contou com a cerimônia de batismo do veículo blindado Guarani do Exército Brasileiro, o hasteamento das bandeiras, a chegada da tocha e o acendimento da pira no Paço Municipal, no Jardim Bom Clima. Entre os dias 3 e 4 de setembro, o blindado ficará em exposição para a população no Bosque Maia.

Com o tema “Orgulho de Viver em Guarulhos”, a Semana da Pátria celebra a Independência do Brasil com o tradicional desfile que acontece no próximo domingo (7), na avenida Lauro de Gusmão Silveira, no Taboão. A solenidade foi marcada pelo sentimento de pertencimento, protagonismo e admiração pela cidade, além de refletir sobre as memórias, conquistas e valores que moldam a trajetória dos guarulhenses.

O prefeito Lucas Sanches evidenciou a importância da liberdade para o fortalecimento da democracia e enalteceu a potência de Guarulhos. Ao longo da semana, as comemorações cívicas contam com a participação dos munícipes, escolas da rede municipal, estadual e particular, além de entidades, grupos e organizações da sociedade civil.

Realizada pela de Secretaria de Educação, a programação contou com as apresentações do Tiro de Guerra, da Banda de Música do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial de São José dos Campos, do Programa Música nas Escolas e Orquestra GRU Sinfônica em parceria com a EPG Felício Marcondes, alunos do CEUs Continental e Rosa de França, da Fanfarra da Escola Estadual Jardim Maria Dirce III, além do Canil da Guarda Civil Municipal.

Programação da Semana da Pátria

3 de setembro (quarta-feira), às 8h30 – Desfile cívico-militar descentralizado na avenida Mem de Sá, no Jardim Vila Galvão.

7 de setembro (domingo), às 9h – Desfile cívico-militar em comemoração à Independência do Brasil, na avenida Lauro de Gusmão Silveira, no Taboão.

Clique aqui (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/1702/) para conferir a programação completa.