Guarulhos garante medalha e vaga na final em competições esportivas no final de semana

O último fim de semana foi marcado por grandes resultados do esporte guarulhense. A equipe de ginástica rítmica garantiu pódio no Campeonato Estadual realizado no Centro Esportivo José Ely de Miranda “ZITO”, em Pindamonhangaba. Maria Eduarda Lima ficou em segundo lugar no individual geral no nível 2 e Heloísa Feitosa em terceiro lugar no individual geral no nível 3.

No sábado, a equipe masculina infantil e cadete fizeram uma rodada da Liga Paulistana no Ginásio Fioravante Iervolino. O adversário de ambos os jogos foi Franco da Rocha. Guarulhos venceu na categoria infantil pelo placar de 27 a 24 e perdeu no cadete por 21 a 31.

O futsal feminino também fez bonito. Pelo sub-15, o Estrela de Guarulhos venceu o CEU Paz por 9 a zero e está na semifinal do Circuito Esportivo. A equipe enfrenta Santo André na final, em horário e data a ser divulgado.

Já pelo Campeonato Estadual LPF, jogando em casa, no Ginásio Fioravante Iervolino, Estrela de Guarulhos venceu Santo André por 4 a 1 pelo sub-11 e por 3 a 1 pelo sub-15.