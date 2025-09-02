Guarulhos mantém combate firme à dengue com ações em 32 bairros da cidade na última semana





Mesmo fora do período de maior ocorrência de casos de dengue, o trabalho de prevenção permanece constante em Guarulhos. Entre os dias 25 e 29 de agosto, agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) intensificaram as atividades em 32 bairros do município, reforçando a importância da mobilização contínua para reduzir os criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Na segunda-feira (25), bloqueios foram efetuados no Jardim Adriana e Invernada, enquanto pontos estratégicos foram inspecionados em Cumbica, Jardim Cumbica, Jardim Fátima e Jardim Santa Terezinha. Denúncias de possíveis focos foram averiguadas nos bairros Cabuçu, Itapegica, Torres Tibagy e Água Azul.

Na terça-feira (26), agentes executaram bloqueios no Recreio São Jorge, Santos Dumont, Jardim Jacy e Bonsucesso; visitaram pontos estratégicos no Jardim Divinolândia, Parque Santo Agostinho e Jardim Presidente Dutra; e verificaram denúncias no Jardim Presidente Dutra, Parque Continental e Pimentas.

Já na quarta-feira (27), as equipes concentraram bloqueios em Recreio São Jorge, Jardim Silvia, Santos Dumont, Jardim Jacy e Bonsucesso; fiscalizaram pontos estratégicos em Itapegica, Cidade Seródio, Haroldo Veloso e Jardim Presidente Dutra; além de checarem denúncias no Centro, Cumbica e Bonsucesso.

Na quinta-feira (28), bloqueios foram realizados no Santos Dumont, Jardim Silvia, Jardim Jacy e Bonsucesso. Vistorias a pontos estratégicos alcançaram Ponte Grande, Residencial Bambi, Jardim São João, Santos Dumont, Jardim Divinolândia, Parque Santo Agostinho, Vila Paraíso, Parque Alvorada e Jardim Maria Dirce. Paralelamente, denúncias foram investigadas em Gopoúva, Vila Galvão e Jardim São João.

Na sexta-feira (29), os bairros Santos Dumont, Jardim Santa Clara, Jardim Jacy e Bonsucesso receberam ações de bloqueio. Jardim Adriana, Vila Galvão, Vila Paraíso e Jardim Maria Dirce tiveram alguns dos pontos estratégicos locais verificados, enquanto denúncias foram apuradas em Jardim Presidente Dutra, Jardim Adriana e Centro.

Embora o número de bairros visitados pareça restrito, a quantidade reflete uma estratégia de intensificação: diversas localidades receberam mais de uma ação ao longo da semana. Essa repetição evidencia a necessidade de reforçar os bloqueios e fiscalizações nas áreas mais vulneráveis, onde há maior risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Entre os destaques, o bairro Bonsucesso foi atendido em quatro dias diferentes (terça, quarta, quinta e sexta). O Jardim Jacy apareceu em quatro oportunidades (terça, quarta, quinta e sexta), enquanto Santos Dumont também recebeu ações em quatro ocasiões (terça, quarta, quinta e sexta). Outros bairros que se repetiram foram Jardim Presidente Dutra (três vezes), Jardim Adriana, Cumbica, Itapegica, Jardim Silvia, Vila Paraíso, Jardim Divinolândia e Centro (duas vezes cada).

Participe da prevenção

Até o momento, Guarulhos soma 5.391 casos confirmados de dengue e três óbitos desde o início do ano. Para conter a transmissão, a Prefeitura reforça que o envolvimento de toda a população é indispensável. Eliminar recipientes que acumulam água, denunciar possíveis focos e receber adequadamente as equipes durante as visitas domiciliares são atitudes que fazem a diferença. Além disso, é fundamental levar jovens de dez a 14 anos na UBS mais próxima para serem vacinados contra a dengue.