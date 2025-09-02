Educação de Guarulhos inova com adoção de ferramenta que potencializa o aprendizado





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação e do Departamento de Tecnologia da Informação da Educação (DTIE), lançou nesta segunda-feira (1º), no Teatro Adamastor, parceria com o Canva Educação, ação que vai impactar a prática docente de educadores e potencializar a aprendizagem de mais de 115 mil alunos da rede municipal. Trata-se de uma plataforma gratuita de comunicação visual completa para edição de imagens e conteúdos.

O evento de lançamento reuniu os gestores das unidades escolares e profissionais da Educação, que tiveram a oportunidade de conhecer e ter noção de como funciona essa nova ferramenta por intermédio do workshop ministrado pela professora Silmara Rizzo, representante do Canva.

A ferramenta denominada Canva Educação vai permitir que professores e estudantes criem, de forma colaborativa, materiais pedagógicos, projetos gráficos e atividades interativas. Isso vai ampliar o acesso a tecnologias educacionais modernas e alinhadas às demandas do século XXI.

Na rede municipal, o Canva Educação é um recurso estratégico para apoiar iniciativas como a modernização das unidades escolares, a expansão do período integral e a oferta de cursos para os educadores, entre outras iniciativas.

Com recursos 100% gratuitos para a educação básica (ensino fundamental e médio), a plataforma foi lançada em 2020 e registra números expressivos: são 90 milhões de usuários mensais em 190 países, entre estudantes e professores, 1,5 bilhão de designs criados pela comunidade de educadores, 700 mil escolas e 12 mil redes escolares.

Em Guarulhos, a ferramenta gratuita com todos os recursos premium do Canva (templates, IA, mídia, ferramentas de edição, etc.) está disponível para todos os servidores da rede municipal, aproximadamente 7 mil profissionais que poderão desenvolver e criar conteúdos, além de colaborar e se comunicar na sala de aula e fora dela. Estudantes podem participar mediante o convite de um professor.

Para se cadastrar, basta acessar o site https://www.canva.com/ e realizar o login com seu e-mail institucional (exemplo@educação.guarulhos.sp.gov.br).