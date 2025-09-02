Prefeitura prorroga prazo para cadastro de tamanhos do uniforme escolar para 2026





A Prefeitura de Guarulhos prorrogou até o próximo dia 12 de setembro o prazo para as famílias dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal acessarem o sistema de coleta de dados e suprimentos escolares da Secretaria de Educação. A ação é necessária para que sejam informados os tamanhos dos uniformes e tênis escolares dos educandos para o ano letivo de 2026.

Para cadastrar as informações, o responsável deverá acessar o link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/uniformeescolar/cadastrar/solicitacao/ e preencher o tamanho correto do uniforme e do tênis, considerando a utilização no ano letivo de 2026. No momento da inserção dos dados, é necessário informar o CPF e a data de nascimento do aluno.

O sistema foi desenvolvido de forma a oferecer acesso fácil e intuitivo para o preenchimento, indicando inclusive as medidas das peças visando obter dados precisos e evitar trocas posteriores.

Em caso de dúvidas, está disponível o tutorial em PDF no sistema de cadastro. Também é possível entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 2475-7300 (ramal 7339).