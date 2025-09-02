Olimpíada Colegial Guarulhense conhece seus primeiros campeões





No último domingo (31), a Olimpíada Colegial Guarulhense conheceu seus primeiros campeões. A modalidade capoeira foi disputada no CEU Bonsucesso, que, inclusive, ganhou destaque na competição com o bom desempenho dos alunos.

Pela categoria juvenil masculina, o CEU Bonsucesso garantiu o primeiro lugar, seguido do CEU Presidente Dutra e da EE Jardim Nova Cumbica II, respectivamente em segundo e terceiro lugar. Já na mesma categoria feminina, a classificação ficou: em primeiro lugar o CEU Bonsucesso, em segundo lugar o CEU Continental e o PEI Tomie Ohtake em terceiro.

Na categoria infantil masculino, o CEU Bonsucesso se destacou novamente e foi campeão, seguido do CEU Presidente Dutra, da EE Prof Anna Maria Hoeppner Gomes e o Instituto Educacional Ashbel Green Simonton, empatados em segundo. No feminino, o CEU Presidente Dutra garantiu o primeiro lugar, o CEU Bonsucesso ficou em segundo e a EE Professora Genoefa D’Aquino Pacitti ficou em terceiro.

Pela categoria mirim masculino, a EE Professora Simone Machado da Silva Torres garantiu a primeira colocação, em segundo ficou o CEU Presidente Dutra e em terceiro a EE PEI Mário Bombassei Filho. Pelo feminino, o CEU Bonsucesso garantiu o primeiro lugar, seguido da PEI Tomie Ohtake e em terceiro o CEU Presidente Dutra.

Finalmente, no pré-mirim masculino, o Colégio Saint Germain foi campeão, o CEU Presidente Dutra foi vice e o Instituto Educacional Ashbel Green Simonton ficou em terceiro. Já no feminino, o CEU Bonsucesso ficou em primeiro, em segundo a EPG Antônio Gonçalves Dias e em terceiro o CEU Continental.