Prefeitura promove remoção de 300 toneladas de resíduos no Pimentas





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), removeu aproximadamente 300 toneladas de resíduos nesta segunda-feira (1º) nas ruas Agostinho Ruivo e Seis, no Sítio São Francisco. A execução do serviço foi supervisionada pela Regional Pimentas da SAR.

Para realizar a remoção foi necessário o apoio de uma retroescavadeira, além de caminhões trucados, que efetuaram 22 viagens para transportar os materiais até um local apropriado. Entre os resíduos havia madeiras, telhas, restos de construção civil e até carcaças de animais.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que trazem benefícios diretos à população.