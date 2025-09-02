APAS Experience Guarulhos reúne supermercadistas e arrecada mais de 1,1 tonelada de alimentos para entidades assistenciais





A edição 2025 da APAS Experience Guarulhos, realizada na última quarta-feira (27), reforçou o compromisso social da APAS – Associação Paulista de Supermercados ao arrecadar 1,153 tonelada de alimentos, como pães, arroz, frutas e legumes. A doação foi direcionada a entidades assistenciais de Guarulhos por meio do projeto Sesc Mesa Brasil, iniciativa voltada ao combate à fome e ao desperdício de alimentos, e da Associação Prato Cheio.

“Todas as ações que desenvolvemos buscam apoiar o crescimento do setor e incentivar boas práticas entre os nossos associados. Estamos muito felizes em destinar esses alimentos para instituições de Guarulhos, beneficiando milhares de pessoas”, afirma Paula Carolina Dias, vice-diretora de Responsabilidade Social da APAS Regional Guarulhos.

Além do viés social, o evento ressaltou a importância econômica do setor supermercadista em Guarulhos, que registra desempenho acima da média estadual e amplia sua participação na economia local. A Regional Guarulhos da APAS reúne 1.071 estabelecimentos distribuídos em 10 municípios, empregando mais de 32,5 mil trabalhadores. O setor responde por cerca de 4,9% do PIB paulista, consolidando a região como um dos principais polos do varejo alimentar do estado.

Para o diretor regional da APAS, Paulo Sérgio Dias, o evento cumpre papel estratégico ao aproximar a cadeia produtiva. “A APAS Experience foi criada como um espaço de conexão, onde distribuidores, pequenos produtores e indústrias locais têm a oportunidade de apresentar seus produtos aos supermercadistas, fortalecer parcerias e impulsionar negócios. É um ponto de encontro essencial entre quem produz e quem abastece”, destaca.