Prefeitura de Guarulhos inicia construção da UPA Pimentas-Bonsucesso em parceria com a Unisa





A Prefeitura de Guarulhos iniciou a construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pimentas-Bonsucesso, em uma parceria estratégica com a Unisa (Universidade Santo Amaro). Com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, a nova UPA terá suas obras integralmente custeadas pela instituição de ensino superior, que em contrapartida irá gerir o equipamento de saúde pelos próximos cinco anos.

O termo de cooperação, assinado na última terça-feira (2) pelo prefeito Lucas Sanches e pelo secretário de Saúde, Marcio Chaves, visa a expandir e qualificar a rede de urgência e emergência do município. A nova UPA será construída em uma área de alta densidade populacional, com o objetivo de desafogar a demanda do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB) e melhorar o acesso da população aos serviços de saúde.

A UPA Pimentas-Bonsucesso será uma unidade de Porte I com 11 leitos (três de emergência e oito de observação), o que irá contribuir diretamente para a descentralização dos serviços de urgência e para a redução do tempo de espera. Com isso, pacientes de baixa e média complexidade poderão utilizar o novo Pronto Atendimento, aliviando a carga sobre o hospital.

A parceria é viabilizada através do COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde), um instrumento que fortalece a integração entre ensino, serviços de saúde e a comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O COAPES formaliza a cooperação entre instituições de ensino superior, gestores do SUS e serviços de saúde, garantindo que a formação de futuros profissionais seja mais alinhada às necessidades da rede pública.