Prefeitura de Guarulhos celebra o Dia do Guarda Civil

O dia 3 de setembro é celebrado no Brasil como o Dia do Guarda Civil. Desde 1966, a data homenageia profissionais que contribuem no âmbito municipal com a preservação da segurança e da ordem pública.

A Constituição Federal de 1988 define que os municípios podem criar as suas guardas, conferindo um respaldo constitucional às suas ações na proteção de bens, serviços e instalações.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública. Ou seja, a evolução histórica da função do Guarda Civil precisou ser regulamentada e consolidada pela legislação, tornando constitucional as ações ampliadas de segurança urbana deste profissional.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos foi criada em 1992 e conta com um efetivo de 864 guardas que atuam em todo o município, visando reduzir a violência e criminalidade, garantir a segurança dos bens, serviços e instalações municipais e a proteção sistêmica do morador guarulhense.

O patrulhamento preventivo é atividade essencial para Guarulhos, com foco na segurança da população, segurança escolar, fiscalização, orientação e educação de trânsito, patrulhamento e educação ambiental, proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, prevenção ao uso de drogas, apoio e integração com outras forças de segurança presentes na Cidade e pastas da administração pública.

Em Guarulhos, o atual Comandante-Geral da Guarda Civil Municipal é o Inspetor-Chefe Adjomar Sousa da Silva, que iniciou a carreira em 1997, na primeira turma de agentes. A tropa é formada por GCMs das Inspetorias Centro e Paço, Maria da Penha, Trânsito, Romu e Canil.