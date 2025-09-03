



A competição do basquete 3×3 pela Olimpíada Colegial Guarulhense 2025 contou com dois dias de jogos e conheceu seus campeões em disputas realizadas no CSE João do Pulo, no Jardim Divinolândia.

Na segunda-feira (1º) foram 18 jogos e duas finais disputadas. Pelo juvenil feminino, a EE Dom Paulo Rolim Loureiro garantiu o primeiro lugar e o Colégio Presbiteriano ficou em segundo. Pela categoria 18 masculino, o Colégio Marconi sagrou-se campeão, seguido de EE Prof. Frederico de Barros Brotero em segundo e E.E. PEI Tomie Ohtake em terceiro.

Já nesta terça-feira, as competições da modalidade seguiram, com mais 15 jogos e duas finais. Pelo infantil masculino, o Colégio Âncora garantiu o primeiro lugar, seguido da EE Vereador Elísio de Oliveira Neves em segundo lugar e a EE PEI Alexandre Lopes Oliveira em terceiro.

Pelo juvenil masculino, o campeão foi a EE Maria Leoni, em segundo lugar fiou o Colégio Marconi e em terceiro a EE Professor Allyrio de Figueiredo Brasil.