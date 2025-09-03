UNG celebra 55 anos com homenagens a personalidades e reafirma papel histórico em Guarulhos





A Universidade Guarulhos (UNG) comemorou, nesta terça-feira (2), seu jubileu de 55 anos em uma solenidade realizada na Câmara Municipal da cidade. O evento reuniu o fundador do Grupo Ser Educacional e chanceler da instituição, José Janguiê Bezerra Diniz, o reitor Yuri Neiman, além de autoridades políticas, lideranças acadêmicas, representantes da sociedade civil e ex-alunos para celebrar a trajetória da instituição, considerada uma das mais relevantes do município e da região metropolitana de São Paulo.

Na ocasião, o fundador do Grupo Ser Educacional e chanceler da UNG, José Janguiê Diniz, recebeu uma Moção de agradecimento público oferecida pela Casa Municipal e relembrou a trajetória da universidade e sua integração ao grupo educacional em 2014. “São cinco décadas e meia de dedicação ao desenvolvimento da educação em Guarulhos e região. O que começou com uma estrutura simples tornou-se um grande complexo acadêmico de difusão de conhecimento e formação profissional. A UNG faz parte da história de Guarulhos, de São Paulo e do Brasil”, afirmou.

O reitor Yuri Neiman reforçou a missão da instituição de preparar as novas gerações com inovação e responsabilidade social. “Celebrar 55 anos é reconhecer um compromisso com a cidade e com a educação. Ao longo dessa trajetória, estivemos presentes na formação pessoal e profissional de milhares de estudantes. O futuro é agora”, destacou.

Durante a cerimônia, a universidade entregou a comenda Sociedade, Paz e Educação UNG 55 anos a personalidades que se destacaram em áreas como educação, justiça, saúde, cultura, artes, empreendedorismo, equidade racial e de gênero, além de iniciativas de combate à pobreza. A escolha dos homenageados seguiu critérios definidos pelo Conselho Superior da instituição.

Em discursos, autoridades ressaltaram a importância da UNG para o desenvolvimento regional. O vice-prefeito de Guarulhos, Thiago de Azevedo Lopes Fonseca, o “Thiago Surfista”, que é ex-aluno de Ciências Biológicas da UNGdestacou o impacto da instituição na sua própria trajetória acadêmica e profissional, classificando-a como “um patrimônio histórico que transforma vidas”.

Na ocasião, o prefeito de Itaquaquecetuba lembrou sua experiência como professor na instituição e afirmou que “a educação é o melhor caminho para construir um futuro melhor”. “Agradeço por tudo que a instituição tem feito pela cidade, apoiando diversos eventos e projetos de educação e cultura. Mais que um patrimônio histórico, a universidade participa da transformação de vidas”, ressaltou.

Já Maurício Colin, diretor do CIESP Guarulhos, ressaltou a parceria entre universidade e indústria local na formação de profissionais e no desenvolvimento da cidade. “Recebo esta homenagem com humildade e gratidão. A UNG sempre esteve ao lado da nossa indústria, ajudando a formar profissionais e impulsionando o desenvolvimento da cidade”, ressaltou.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, também destacou sua relação com a universidade. “Agradeço muito a oportunidade que tive de ser professor na UNG Itaquaquecetuba. Assim, ainda vou me considerar parte da universidade por muitos anos. Não tenho dúvida de que a educação é o melhor caminho para construir um futuro melhor”, declarou.

Autoridades – Entre os convidados que prestigiaram a solenidade estavam os vereadores Lauri Rocha, que presidiu a sessão, e Janete Pietá, formada em Arquitetura pela universidade; o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues; o vereador David Neto, representando o presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, Roque Levi Santos Tavares; a juíza da 4ª Vara de Família de Guarulhos, Dra. Patrícia Soares de Albuquerque; e o promotor de Justiça, Dr. Marcos Bento da Silva.

Também marcaram presença o diretor do CIESP Guarulhos, Maurício Carlos Colin; a vice-presidente da OAB Guarulhos, Dra. Ana Paula Menezes Faustino, ex-aluna da UNG; o empresário da comunicação, Luciano Maciel; a presidente da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (ACIDI), Dra. Valéria Guimarães Passos Marchione; o presidente das Casas André Luiz, Armando Marcos Scarpino; o diretor de Relações Institucionais da Associação de Escolas Particulares de Guarulhos (AEG), Wilson Lourenço; a presidente do Lions Club Guarulhos, Isabel de Azevedo; o presidente da Associação de Rotarianos de Guarulhos, Douglas Rogério Cavalheiro; o dirigente regional de ensino Guarulhos Norte, professor Marcelo Fernandes Silva; o padre Antônio Bosco da Silva, representando o bispo Dom Edmilson Caetano; Mãe Cláudia de Oyá, além de professores, coordenadores de curso da instituição e representantes municipais e artísticos.