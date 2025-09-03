Desfile cívico-militar da Semana da Pátria reúne 5 mil pessoas no Jardim Vila Galvão





Cerca de 5 mil pessoas participaram do 26º desfile cívico-militar descentralizado no Jardim Vila Galvão na manhã desta quarta-feira (3), evento que integra a programação da Semana da Pátria 2025 em Guarulhos. O desfile contou com a participação de alunos das escolas municipais, estaduais e particulares da região, que apresentaram recortes de trabalhos desenvolvidos nas unidades, valorizando a diversidade e a cultura local. As tradicionais fanfarras também marcaram presença, enaltecendo valores cívicos.

Crianças, jovens e idosos acompanharam ao desfile na avenida Mem de Sá, ao lado da EPG Siqueira Bueno, responsável por iniciar o movimento patriótico envolvendo os moradores da região. Os estudantes levaram faixas, cartazes e realizaram apresentações relacionadas ao tema da Semana da Pátria deste ano “Orgulho de Viver em Guarulhos”, destacando a importância do resgate dos valores e tradições que reforçam o sentimento de pertencimento à cidade e a valorização dos símbolos nacionais.

Durante o desfile, diversos pontos turísticos e patrimônios históricos e culturais de Guarulhos foram representados, como o Lago dos Patos, o Bosque Maia, o Aeroporto Internacional, o Zoológico, o Aeroporto de Guarulhos, a Igreja Matriz (Catedral Nossa Senhora da Conceição), o Santuário Nossa Senhora do Bonsucesso, a Casa da Candinha, o Teatro Adamastor, entre outros locais que se simbolizam a riqueza cultural e a história do município.

O evento cívico reacende o espírito de união e esperança por um Brasil cada vez mais justo, igualitário e solidário, ao mesmo tempo em que celebra a Independência e o orgulho de ser guarulhense.

Encerramento da Semana da Pátria 2025

O encerramento da Semana da Pátria será realizado no próximo domingo (7), às 9h, com o tradicional desfile cívico-militar no Taboão, na avenida Lauro de Gusmão Silveira. A programação contará com a participação de escolas públicas e particulares, CEUs, grupamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil Municipal (GCM), entre outros grupos e entidades da sociedade civil.