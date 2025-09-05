Casa da Mulher Haroldo Veloso promove palestra sobre autoestima e o cuidado com a saúde





Nesta quinta-feira (4) uma turma de assistidas pela Casa da Mulher Clara Maria Haroldo Veloso participou da palestra Saúde da Mulher e Autoestima: Cuidar do Corpo, Valorizar a Vida, ministrada pelo advogado e professor de educação física, Rômulo Rosendo, no próprio equipamento localizado no Conjunto Habitacional Haroldo Veloso.

A ação foi acompanhada pela subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, que destacou os objetivos da ação como sendo de acolher, orientar e valorizar cada mulher, promovendo não apenas o cuidado com a saúde, mas também o fortalecimento da autoestima.

Para a gestora, quando se leva informação e conhecimento, se está oferecendo ferramentas para que as mulheres se sintam mais seguras, conscientes e capazes de cuidar de si mesmas e da sua qualidade de vida.

O palestrante discorreu sobre assuntos como saúde pública, qualidade de vida e autoestima da mulher, além de temas mais específicos como questões hormonais, a incontinência urinária, que afeta cerca de 80% das mulheres e tratamentos com exercícios simples feitos em casa para fortalecer a musculatura pélvica e evitar o escape de urina.

Rômulo ressaltou ainda que a mulher tem uma resistência maior em relação ao homem, o que contribui para sua maior expectativa de vida.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.