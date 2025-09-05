Prefeitura mobiliza equipes de roçagem no Jardim São João, Jardim Santos Dumont e Jardim Munira





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quinta-feira (4) a roçagem do mato alto em vias localizadas nos bairros Jardim São João, Jardim Santos Dumont e Jardim Munira. As ações foram supervisionadas pela Regional São João da pasta.

No Jardim São João a equipe deu continuidade à roçagem mecanizada da Estrada Guarulhos-Nazaré. O serviço vem sendo realizado há uma semana, garantindo, assim, mais segurança e visibilidade para os motoristas que utilizam a via.

Já no Jardim Santos Dumont, as ruas contempladas foram Antônio Martins, Água Nova e Seridó Júnior, enquanto no Jardim Munira a zeladoria foi executada na estrada Conceição do Bananal e na rua Eça de Queiroz.

Os resíduos provenientes da execução da roçagem foram recolhidos pela Regional São João.

Por meio das oito regionais da SAR, o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.