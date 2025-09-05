Quatro UBSs abrem neste sábado com vacinação contra a dengue e outros serviços de saúde





Neste sábado (6), das 8h às 16h, quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Guarulhos estarão em funcionamento para ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária. As unidades Vila Fátima, Jovaia, Jardim Presidente Dutra e Marcos Freire abrirão as portas como parte do programa Saúde Toda Hora, que reforça a oferta de atendimentos também aos sábados.

Durante o funcionamento, os moradores poderão contar com todos os serviços regulares da semana, como consultas médicas, vacinação, realização de Papanicolau, testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos, retirada de medicamentos prescritos e descarte adequado de remédios vencidos ou em desuso.

Além desses atendimentos, as UBSs também oferecerão serviços relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família e atividades de educação em saúde alinhadas com as campanhas Setembro Amarelo, que promove a conscientização sobre saúde mental, e Setembro Verde, dedicado à valorização da pessoa idosa e ao incentivo ao envelhecimento ativo.

Para facilitar o acesso, a maior parte dos serviços poderá ser realizada de forma espontânea, sem necessidade de agendamento. Apenas consultas médicas e o exame Papanicolau devem ser marcados previamente na própria unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Entre as prioridades do atendimento neste sábado está a vacinação contra a dengue, destinada a jovens de dez a 14 anos. Apesar de a cobertura da primeira dose já ter ultrapassado 90% entre os adolescentes de dez anos, os índices seguem abaixo do esperado nas demais idades. Entre os que iniciaram o esquema vacinal, os jovens de 11 anos são os que mais completaram a imunização, mas ainda assim apenas 43,33% receberam a segunda dose.

Diante desse cenário, a Prefeitura reforça a importância de manter a vacinação em dia, especialmente contra a dengue, e convida a população a aproveitar a abertura das UBSs neste sábado para cuidar da saúde e prevenir doenças.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Jardim Presidente Dutra: rua Nova Yorque, 375, Jardim Presidente Dutra

UBS Marcos Freire: rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire