Caminhões do Cata-Tralha atendem a dez bairros neste fim de semana





Os caminhões da Operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas de dez bairros neste próximo final de semana. No sábado (6) passarão pela Vila Carmela I, Vila Carmela II, Vila Carmela III, Sítios de Recreio Rober, Água Azul, Parque Residencial Bambi e Parque Ribeirão Orquidiama no sábado (6). A Vila Nova Bonsucesso, Jardim Álamo e Vila Sadokim serão atendidas no domingo (7).

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos, os moradores devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação

Sábado (6/09)

Vila Carmela I

Rua Borba Gato, rua Brasília, avenida Carmela Thomeu, rua Constantino Testa, rua Flor da Montanha, rua Flor da Serra, rua Manoel Reis da Silva, rua Oscar Scherer, rua Primavera, rua Serra Azul, rua Serra Dourada, rua Serra Verde, avenida Serra da Mantiqueira, travessa Serra da Mantiqueira, rua das Palmas e rua dos Cravos.

Vila Carmela II

Rua Azaléia, rua Carlos Tadeu Juliani, rua Doutor Gontran de Sarandy Raposo, rua Flor de Maio, rua Flor do Campo, rua Florianópolis, rua Gonçalves Dias, rua Itanhaém, rua Peruíbe, rua Pérola Branca, rua Pérola do Mar, rua Salvador, rua Serra do Ouro, rua das Flores, rua do Jasmim, rua dos Lírios e rua dos Pinheiros.

Vila Carmela III

Rua Pitanga Negra, rua Magnolia Amarela, rua Dr. Paulo Braga de Mesquita, rua Arvore do Céu, rua Bonsai, rua Nelson Magalhães de Souza, rua Palmeira Imperial, rua Arvore da Chuva , rua Paineira Rosa, rua Flor do Caribe, rua Eucalipto Vermelhor, rua Aveloz, rua Cacho Marfim, rua Rainha das Arvores, rua Amor Perfeito do Jardins, rua Manaca da Serra, rua Cereja do Mato e rua alameda dos carvalhos.

Sítios de Recreio Rober

Estrada Aterradinho, estrada da Parteira, estrada do Coronel, rua Bertolina, rua Bocaina, rua Dracena, rua Fronteiras, rua Ipiranga do Piauí, rua Nazaré do Piauí, rua São José do Peixe e rua dos Anjos.

Água Azul

Rua Portillo , rua Nápoles, Av. Monte Carlo, rua São Gothard, rua Eduardo Raposo Bernardo (2020 a 5300), rua Punta Del Este, travessa Guanabara, estrada Acácio Antônio Batista, rua Waikiki, rua San Tropes , rua San Moritz , rua Reno , rua Parati, rua Nice, rua Nevada, rua Nassau, rua Insbruck, rua Honolulu, rua Gruta Azul, rua Escorial, rua dos Morangos, alameda dos Indígenas, rua dos Caquis, rua Pêssego, avenida Maiami, rua Marbella, rua Mar Del Plata, rua Las Palmas, rua Deauville, rua Cote D`Azur, rua Chui, rua Cerejeiras, rua Caraguatatuba, rua Rio Piqueri, rua Lagoa Maricá, rua Cape Town, rua Cabo D’Antibes, rua Baaibek, rua Antônio, estrada do Coxinho, estrada das Pedreiras, estrada das Calçadas, estrada Ary Jorge Zeitune, avenida Pokan, avenida Lydia de Jesus Mendonça, avenida Las Vegas, avenida Guarujá, avenida Guanabara, avenida Cannes e avenida Acapulco.

Parque Residencial Bambi

Rua Amarilis, rua Begônia, rua Benedicto Thieso, rua Boca de Leão, rua Brinco de Princesa, rua Bromélia, rua Calêndula, rua Dália, viela Figo, viela Flamboyant, rua Flor de Lótus, rua Gabriela Gurgel de Freitas, rua Gardênia, rua Gerânio, rua Hibisco, viela Ingá, rua Jalisco, rua Jovita de Quadros Goes, rua Narciso, rua Orlando Marques, rua Oswaldo Mathias Góes, viela Reseda, rua Rodolpho Turri, rua Sempre Viva, viela Sininho, viela Suinã, rua Sálvia, viela Tamarindo, viela Tenante, viela Verbena e viela Vinca viela Zilita.

Parque Ribeirão Orquidiama

Rua Rio Piquirio, rua Rio Paraopeba, rua Rio Paraguaçu, rua Lagoa Mundau, rua Lagoa Juparana, rua Pedra do Sino, rua Lagoa Jequie, rua Lagoa Araruama, rua Pico da Neblina, rua Pico das Almas e rua Paracatu.

Domingo (7/09)

Vila Nova Bonsucesso

Estrada Acácio Antonio Batista, rua Alfredo Heitzmann Júnior, rua Andradas, Passagem Ara, rua Aracitaba, avenida Armando Bei, rua Astolfo Dutra, rua Barra Bonita, rua Bias Fortes, rua Bocaina de Minas, avenida Bom Jesus da Lapa, Passagem Bom Repouso, rua Botelhos, Passagem Cachoeira, rua Caldas, rua Candeuba, rua Carmo Cachoeira, rua Carmo Minas, Passagem Cassiterita, Passagem Coreacu, rua Desterro Mello, rua Dino Alegrette, avenida Divinésia, rua Dores de Campos, rua Engenheiro Navarro, estrada Acacio Antonio Batista , rua Guilherme Cimieri, rua Guirecema, rua H, Passagem Ibertioga, rua Ibitiura de Minas, viela Ibotirama, rua Ijaci, Passagem Inconfidentes, rua Itaberaba, rua Jacaraci, rua Lambar, rua Luminários, rua Mairi, rua Minduri, rua Natércia, rua Neruda, viela Paramirim, avenida Paschoal Thomeu, viela Piata, rua Pirauba, rua Professor Estevam Dias Tavares, rua Resende Costa, Passagem Ressaquinha, rua Ritápolis, rua Serranos, rua Toshio Uenishi, Passagem Ubá, rua Abaré, rua Andrelândia, rua Antônio Iacona, rua Antônio Tava, rua Aracatu, rua Baependi, rua Benedicta Lydia Santoni de Azevedo, viela Boracéia, rua Brumado, rua Báltico, Passagem Campestre, Passagem Carrancas, rua Comendador João Torquato Lazzarini, rua Conceição da Pedra, Passagem Congonhal, rua Cordeiros, rua Cruzília, viela Cáspio, rua Descoberto, rua Desterro, avenida Estados Unidos, rua Fabio Salvador Bei, rua Guindoval, rua Jacobina, rua Jaguarari, rua Jataubá, rua Jesuânia, rua Jorge Gonçalves Carolino, rua João Gomes da Silva, rua Maracanã, avenida Marcos Paulo Gonçalves, rua Maripa, rua Matões, rua Meridiano, rua Mirangaba, rua Mundo Novo, rua Olímpio Noronha, rua Orenoco, rua Ouro Fino, rua Piau, rua Piranguinho, rua Posse, rua Prados, rua Remanso, rua Senador José Bento, rua Salgadinho, rua Santa Maria, viela Seabra, rua Senhor do Bonfim, rua Seritinga, rua Silveirânia, rua Soledade de Minas, rua São José do Rio Pardo, rua São Vicente Ferrer, rua Tamotsu Iwasse, viela Tanhaçu, rua Tapiramuta, rua Tocantins, rua Turvolândia e viela Urga.

Jardim Álamo

Rua Antônio Lago, rua Ari Quaranta, rua Carlos Alberto Gonçalves, rua Gentil da Silva Leite Filho, estrada Velha Guarulhos-Arujá, rua Irene Padilha Sobral, rua José de Souza Abrantes, rua João Garcia e Garcia, rua Manuel de Freitas, rua Marcos Antônio Salvador, avenida Marginal, rua Maria Jorge Lombardi, rua Mario Colozzi, rua Milton Venite, rua Nicolina Lapenna Turri, avenida Nipon, rua Wilson Correa Turri e estrada dos Vados.

Vila Sadokim

Rua Atecla Fratucelli Lopes, rua Sebastião Lopes, rua Armando Rasso e avenida Chiyo Yamamoto.