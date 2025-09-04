Alunos da rede municipal celebram Semana da Pátria com desfile cívico no Jardim Cumbica





Para incentivar os valores cívicos e envolver a comunidade escolar, na última terça-feira (2) a EPG Bárbara Andrade Tenório de Lima, no Jardim Cumbica, promoveu o 1º Desfile Cívico Descentralizado em parceria com a Fanfarra da Escola Estadual José Alves Cerqueira César. A iniciativa, alinhada ao projeto político-pedagógico da escola (PPP) celebrou a Semana da Pátria, com atividades culturais que ampliaram os espaços de aprendizagem para além de aula.

O ponto de parada escolhido para os ritos cívicos foi a ” Praça L”, localizada entre os cruzamentos das ruas Lindo, Francisco Ferreira Duarte, Hermínia Francisca Ferreira e Venâncio, na qual os alunos entoaram os hinos Nacional, o de Guarulhos e o da Independência.

As apresentações culturais valorizaram a temática da Semana da Pátria, os alunos do 1º ao 5º ano apresentaram cordéis autorais e alunos do 2º ao 4º ano participaram de um jogral, e uma canção com alunos do 5º ano do período da tarde. Professores e funcionários estiveram empenhados na organização, no estudo dos hinos e na criação de adereços.

Um dos pontos altos foi a apresentação da bandeira oficial da escola, criada pelo aluno Isaac Natan, do 4º ano, por meio do projeto Bandeiras. A ação contou com a curadoria e posterior votação aberta à comunidade a comunidade escolar. As três bandeiras mais votadas receberam medalhas e a bandeira em 1º lugar foi reproduzida em tamanho real, tornando-se o símbolo oficial da escola.

Para a vice-diretora Talita dos Anjos e a diretora Eufrasia Pereira, a iniciativa representou um momento único no bairro, com a participação da fanfarra e do desfile, e da presença do secretário de Educação, Silvio Rodrigues. Os moradores foram impactados positivamente ao reviver memórias afetivas, bem como o envolvimento da comunidade escolar e familiares, acompanhando a escola no trajeto.

A escola, ao ocupar os espaços do bairro, valorizou a tradição da música de fanfarra, proporcionando a muitos alunos a experiência de ver esse tipo de apresentação pela primeira vez.