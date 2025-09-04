Prefeitura recebe inscrição de surdos para encontro de confraternização em 26 de setembro





A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão está com inscrições abertas para pessoas com deficiência auditiva interessadas em participar do Café com Surdos – um encontro de confraternização, de diálogo e troca de experiências -, previsto para o próximo dia 26 (sexta-feira), das 14h às 15h, na sede da pasta (rua Alberto Hinoto Bento, 49, no Macedo). Os interessados devem se inscrever na própria subscretaria ou por meio de seu WhatsApp: (11) 2414-3685.

A ação acontecerá em alusão ao Dia Nacional do Surdo, celebrado em 26 de setembro e instituído pela Lei nº 11.796/2008, com o principal objetivo propor a reflexão e o debate sobre os direitos e a luta pela inclusão das pessoas surdas na sociedade. Esta legislação é um marco importante por reconhecer a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sua difusão e uso sejam apoiados pelo poder público.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.