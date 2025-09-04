Aeroporto em Guarulhos inaugura scanner para detectar explosivos em voos internacionais

O Aeroporto Internacional de Guarulhos agora opera com equipamentos de última geração no canal de inspeção de segurança dos voos internacionais, localizado no terminal 3. No local, foram instalados raios-x de visão dupla, tecnologia avançada de imagem (AIT-body scanner) e detecção de traços de explosivos (ETD), aprimorando o nível de segurança no aeroporto.

Os aparelhos foram doados pelo governo dos Estados Unidos, por meio da Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos (TSA), uma divisão do Departamento de Segurança Interna do governo dos EUA. A parceria é fruto de um memorando de entendimento firmado em 2023 entre TSA e GRU Airport, sob supervisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e anuência da Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor).

Além de serem mais modernos, os novos dispositivos possibilitam mais agilidade na inspeção e mais assertividade na detecção de itens proibidos nos canais de inspeção para embarque internacional. Outra melhoria é a possibilidade de inspeção de pessoas com mobilidade reduzida ou com equipamentos implantados de forma mais célere e inclusiva, trazendo maior conforto ao passageiro.

O projeto tem como objetivo aumentar a segurança da aviação, reduzir riscos e reforçar a proteção dos passageiros que embarcam em GRU, maior aeroporto do Brasil. A iniciativa está alinhada às ações do programa da Anac Aeroportos + Seguros, criado para elevar o nível da segurança aeroportuária no país e melhorar a experiência do usuário durante a inspeção.

A doação foi de US$ 2 milhões, e os equipamentos recém-instalados são os mesmos utilizados pela TSA em 440 aeroportos nos Estados Unidos. Guarulhos é o segundo aeroporto da América do Sul a receber uma doação dessa magnitude, complementando uma doação anterior realizada em janeiro deste ano ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

O layout recém-inaugurado do ponto de inspeção oferece mais uma camada de segurança para a indústria global de aviação e garante o transporte seguro de pessoas e mercadorias.