Jardim Santa Teresina recebe o Castra Pet na próxima semana





O Jardim Santa Terezinha, região do Jd. São João, receberá na próxima semana o Castra Pet, veículo da Prefeitura de Guarulhos que leva cirurgias de castração gratuita a cães e gatos com até 20 kg. Na próxima segunda-feira (8) o equipamento estará estacionado na rua Carnaubais, 335, onde os interessados deverão se inscrever presencialmente das 9h às 14h. O procedimento médico nos pets ocorrerá de terça-feira (9) até sexta-feira (12).

Para se inscrever, o tutor deverá ser maior de 18 anos e se apresentar com comprovante de residência nas imediações e documentos de identificação, bem como com o RG e CPF. Mais informações serão dadas aos tutores que marcarem a cirurgia, como a data e horário da intervenção.

O serviço é oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, visa a proporcionar maior comodidade aos tutores, principalmente àqueles que têm dificuldade ou até mesmo não podem se deslocar com seus animais até outros bairros.