GCM de Guarulhos prende traficante com 1,3 kg de drogas





A GCM (Guarda Civil Municipal) de Guarulhos atua com firmeza no combate ao tráfico de drogas. No Jardim da Mamãe, agentes da Ronda Ostensiva (Romu) prenderam na noite de quarta-feira (3) um homem com 1,3 kg de entorpecentes.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe avistou o suspeito, que tentou fugir, mas foi detido com 240 porções de cocaína, 202 de maconha, R$ 200 em dinheiro e um caderno de anotações do tráfico.

A ação reforça o compromisso da GCM no combate ao crime e na proteção da população de Guarulhos.