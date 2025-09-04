Poupatempo de Guarulhos completa 23 anos com mais de 35,6 milhões de atendimentos





O Poupatempo de Guarulhos comemora, nesta sexta-feira (5/9), 23 anos de funcionamento. Desde a inauguração, a unidade já realizou mais de 35,6 milhões de atendimentos, consolidando-se como referência para a população da região. Só entre janeiro e agosto deste ano, foram mais de 243 mil serviços prestados.

O atendimento é feito exclusivamente mediante agendamento prévio e gratuito, que pode ser realizado pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou WhatsApp (11) 95220-2974.

Entre os serviços mais procurados estão a renovação da CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, emissão da Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais e pesquisa de débitos de veículos.

O aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR integra a estratégia de transformação digital conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e executada pela Prodesp – Empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo.

A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h, no Internacional Shopping Guarulhos (Rodovia Presidente Dutra, Km 225, s/n, bairro Vila Itapegica).