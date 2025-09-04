Movimento Cultural agita Jardim Presidente Dutra no próximo dia 13

No próximo dia 13 de setembro (sábado) a praça Orobó, no Jardim Presidente Dutra, receberá o Movimento Cultural, evento com mais de 20 atrações gratuitas que ocupará o espaço das 12h às 20h. A programação foi pensada para ser uma celebração da diversidade cultural, incluindo apresentações teatrais, circenses, musicais e de dança, grafite, cinema, contação de histórias entre outras atrações.

De acordo com a Secretaria de Cultura de Guarulhos, o objetivo é o de democratizar o acesso à arte e ao lazer, levando cultura para os territórios e valorizando os artistas da cidade. Além disso, o Movimento Cultural é uma oportunidade de dar visibilidade aos talentos locais e de aproximar a população das diferentes linguagens artísticas.

Confira a programação

Espaço Cinema

12h às 15h – Exibições de Curtas e Desenhos

15h – Coletivo Buero Aberto

16h – Exibições de Curtas e Desenhos

17h – Tico Barredo convida Wesley Gabriel (Kinoférico)

Espaço Oficinas

12h às 15h – Oficina de Lambe com Dico Brito

12h às 15h – Oficina de Grafite do Coletivo CoCria

15h às 18h – Oficina de Stencil do Coletivo CoCria

Palco Música

11h10 às 12h – Patati Patatá

14h às 15h – Kmille e Natany Kresky convidam James C.

16h às 17h10 – Wander Tok Final convida Tribo Guaru

17h40 às 18h40 – Banda Chic in Soul convida Mistério 2D

19h às 20h – MC Gaab

(Intervalos entre apresentações dedicados aos palcos de teatro)

DJ Ney nos intervalos

Palco Teatro, Circo & Poesia

12h às 13h30 – Slam do Prego

13h30 às 14h15 – Bete Riso

15h às 15h40 – Cia Ruela

16h às 16h40 – Mágico Kabuto

18h40 às 19h10 – Edson Teles

Vivências

12h às 13h – Coco de Muié

15h às 16h – Capoeira e Samba de Roda ECE Brasil

17h10 às 17h40 – Afoxé Omo Oya

17h40 às 18h25 – Sambarock na Veia

Serviço

Movimento Cultural Guarulhos

13 de setembro, das 12h às 20h

Praça Orobó – Jardim Presidente Dutra, Guarulhos

Evento gratuito

