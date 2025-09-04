Movimento Cultural agita Jardim Presidente Dutra no próximo dia 13

No próximo dia 13 de setembro (sábado) a praça Orobó, no Jardim Presidente Dutra, receberá o Movimento Cultural, evento com mais de 20 atrações gratuitas que ocupará o espaço das 12h às 20h. A programação foi pensada para ser uma celebração da diversidade cultural, incluindo apresentações teatrais, circenses, musicais e de dança, grafite, cinema, contação de histórias entre outras atrações.
De acordo com a Secretaria de Cultura de Guarulhos, o objetivo é o de democratizar o acesso à arte e ao lazer, levando cultura para os territórios e valorizando os artistas da cidade. Além disso, o Movimento Cultural é uma oportunidade de dar visibilidade aos talentos locais e de aproximar a população das diferentes linguagens artísticas.
Confira a programação
Espaço Cinema
12h às 15h – Exibições de Curtas e Desenhos
15h – Coletivo Buero Aberto
16h – Exibições de Curtas e Desenhos
17h – Tico Barredo convida Wesley Gabriel (Kinoférico)
Espaço Oficinas
12h às 15h – Oficina de Lambe com Dico Brito
12h às 15h – Oficina de Grafite do Coletivo CoCria
15h às 18h – Oficina de Stencil do Coletivo CoCria
Palco Música
11h10 às 12h – Patati Patatá
14h às 15h – Kmille e Natany Kresky convidam James C.
16h às 17h10 – Wander Tok Final convida Tribo Guaru
17h40 às 18h40 – Banda Chic in Soul convida Mistério 2D
19h às 20h – MC Gaab
(Intervalos entre apresentações dedicados aos palcos de teatro)
DJ Ney nos intervalos
Palco Teatro, Circo & Poesia
12h às 13h30 – Slam do Prego
13h30 às 14h15 – Bete Riso
15h às 15h40 – Cia Ruela
16h às 16h40 – Mágico Kabuto
18h40 às 19h10 – Edson Teles
Vivências
12h às 13h – Coco de Muié
15h às 16h – Capoeira e Samba de Roda ECE Brasil
17h10 às 17h40 – Afoxé Omo Oya
17h40 às 18h25 – Sambarock na Veia
Serviço
Movimento Cultural Guarulhos
13 de setembro, das 12h às 20h
Praça Orobó – Jardim Presidente Dutra, Guarulhos
Evento gratuito