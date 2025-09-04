Damas e xadrez encerram segundo dia com medalhas da Olimpíada Colegial Guarulhense





As competições de damas e xadrez, válida pela Olimpíada Colegial Guarulhense 2025, encerraram seu segundo dia nesta quarta-feira (3). As disputas aconteceram no Nosso Clube, na Vila Galvão e prosseguem até sexta-feira (5).

Na última terça-feira (2), na disputa de damas, a categoria juvenil conheceu seus campeões. No masculino, o título ficou para a EE Guilhermino Rodrigues de Lima, seguido de EE Pei Prof. Maria Célia Falcão Rodrigues e Colégio Cidade Jardim Cumbica, respectivamente em segundo e terceiro lugar. Já no feminino, o Colégio Autêntico foi campeão, o EE Professor Marcos Holanda Almeida vice e EE Professor Allyrio de Figueiredo Brasil em terceiro.

Pelo xadrez, a categoria juvenil garantiu as seguintes escolas premiadas. Pelo masculino, o vitorioso foi o Colégio Marconi, seguido do Colégio Presbiteriano e do Colégio Canadá, respectivamente em segundo e terceiro lugar. E no feminino, o Instituto Federal de São Paulo – Guarulhos em primeiro, Núcleo Educacional Otávio Matos em segundo e Colégio Cidade Jardim Cumbica em terceiro.

Já na quarta-feira (3), no jogo de damas, foi a vez da categoria infantil que teve pelo masculino o Colégio Cidade Jardim Cumbica como campeão, ficando o Instituto Educacional Coração de Maria em segundo e o EE Guilhermino Rodrigues de Lima em terceiro lugar. Já no feminino, o lugar mail alto do pódio foi para a EE Pei Prof. Maria Célia Falcão Rodrigues, seguida pelo Colégio El Shadai e Colégio Almanac, respectivamente segundo e terceiro lugares.

Pelo xadrez, a categoria infantil masculina teve em primeiro lugar A EE Prefeito Antônio Pratici, seguido da EE Pei Prof. Maria Célia Falcão Rodrigues e do Colégio El Shadai, respectivamente nas segunda e terceira colocações. E no feminino, o Colégio Gardhon Bandeiras foi campeão, enquanto o Colégio Autêntico foi vice-campeão e EE Prefeito Antônio Pratici ficou em terceiro.

Nesta quinta-feira acontece a disputa da categoria mirim e na sexta-feira o encerramento fica para a categoria pré-mirim.

Vale lembrar que a OCG 2025 segue com competições até o dia 13 de setembro, em diversos locais de competição.