Agentes combatem mosquito Aedes aegypti em 47 bairros na última semana





Na última semana, entre os dias 8 e 12 de setembro, os agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Guarulhos estiveram em campo em 47 bairros com ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O trabalho diário incluiu bloqueios, visitas a pontos estratégicos e atendimento a denúncias de possíveis focos.

Na segunda-feira (8), as equipes realizaram bloqueios na Vila Augusta, Ponte Grande, Jardim Nova Cumbica, Jardim Jacy e Bonsucesso. Pontos estratégicos foram monitorados na Vila Augusta, Centro, Macedo, Cidade Seródio e Haroldo Veloso, enquanto denúncias foram averiguadas no Cabuçu, Centro, Jardim Bela Vista e Vila Any.

Na terça-feira (9), os agentes seguiram com bloqueios na Vila Augusta, Vila Galvão, Parque Continental II, Jardim Nova Cumbica, Jardim Jacy e Bonsucesso. Pontos estratégicos foram fiscalizados no Jardim Munhoz, Vila São Rafael, Jardim Vila Galvão, Itapegica, Cidade Satélite, Jardim Nova Cumbica e Jardim Ottawa. As denúncias foram verificadas na Ponte Grande e no Jardim Vila Galvão.

Na quarta-feira (10), houve bloqueios no Parque Continental II, Jardim Santa Cecília, Jardim Nova Cumbica, Jardim Jacy e Bonsucesso. Pontos estratégicos foram analisados no Parque Primavera, Paraíso, Recreio São Jorge, Água Chata, Aracília, Jardim Piratininga, Vila Izildinha, Vila Fátima, Bom Clima, Vila Flórida, Cocaia e Jardim Santa Terezinha. As denúncias foram apuradas no Jardim Presidente Dutra e em Cumbica.

Na quinta-feira (11), os bloqueios se concentraram na Vila Fátima, Parque Continental II, Jardim Santa Cecília e Bonsucesso. Pontos estratégicos foram vistoriados no Jardim São Geraldo, Jardim Ipanema, Taboão, Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz e Cumbica. Denúncias foram atendidas no Cabuçu, Jardim São João e Vila Any.

Na sexta-feira (12), os agentes realizaram bloqueios na Vila Fátima, Parque Continental II, Jardim Santa Cecília e Parque Alvorada. Pontos estratégicos foram avaliados no Parque Alvorada, Vila Pires, Jardim Brasil, Vila Paraíso e Jardim Maria Dirce, com atendimento a denúncias no Jardim Tranquilidade, Paraventi, Ponte Grande e Centro.