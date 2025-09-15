Pessoas atípicas assistidas pela Prefeitura participam de sessão de cinema no Sesc

Um grupo de 30 pessoas com vários tipos de deficiência (PCDs) assistidas pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão participou no sábado (13), pela manhã, de uma sessão de cinema gratuita oferecida pelo Sesc Guarulhos, que exibiu a animação brasileira “Tarsilinha”.
Trata-se do Cine Conforto – projeto do Sesc Guarulhos, com apoio da Prefeitura de Guarulhos, que prevê acolhimento e conforto às pessoas atípicas com recursos de acessibilidade como luzes acesas e amenas, portas abertas e volume do som baixo.
A subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, participou da atividade, que é considerada um momento de muita inclusão e diversão, pois o Cine Conforto garante que pessoas atípicas também vivam a magia do cinema, em um ambiente preparado para acolher e respeitar as diferenças.
O filme homenageia a artista plástica Tarsila do Amaral, pois o cenário é inspirado em suas obras. A película conta a jornada de uma menina que constrói amizades e supera obstáculos enquanto busca recuperar a memória da mãe.
A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.