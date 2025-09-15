Balada Inclusiva para PCDs reúne 200 pessoas em espaço com muita diversão e alegria





Um público de aproximadamente 200 pessoas, entre pessoas com deficiência (PCD) e seus acompanhantes, participou da Balada Inclusiva promovida pela Prefeitura de Guarulhos na noite de sexta-feira (12), no Salão de Artes do Adamastor, no Macedo. Alegria, animação, adereços de neon, jogo de luzes, dança e um robô gigante de led deram o tom do baile comandado pelos DJs Anderson e Camila Harumi.

O evento mostrou que a diversão também é um espaço de inclusão e respeito, o que estava na expectativa da subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, que acompanhou a atividade.

A empresária Carla Schenider Balestrini é mãe de Leonardo, de 26 anos, que adora dançar e tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiência intelectual. Ela soube da balada através da fonoaudióloga do filho e, pela primeira vez, o levou a um evento da pasta.

Carla aprovou o baile e contou ter dificuldade em encontrar programas para o filho que, como todo jovem, sente necessidade de ir em atividades com a presença de pessoas de sua idade.

A mãe atípica revelou ainda que muitas outras mães e acompanhantes, assim como ela, se emocionarem com a felicidade dos filhos, que aproveitaram e paqueraram, sem presenciar os olhares alheios que costumam notar com frequência em outros lugares.

Já Leonardo se divertiu e dançou muito, chamando até uma garota para dançarem juntos. Ele gostou tanto da balada que quis saber quando vai ser a próxima.

A iniciativa da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, aconteceu em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebrado no próximo domingo (21). A proposta foi oferecer igualdade de oportunidades um ambiente de acolhimento, respeito e diversão para o fortalecimento de laços e socialização.