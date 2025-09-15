Mais de 1,7 mil atendimentos marcam ação do Saúde Toda Hora em quatro UBSs de Guarulhos





No último sábado (11), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Ricardo, Recreio São Jorge, Ponte Alta e Dona Luiza participaram do sistema de rodízio do programa Saúde Toda Hora e realizaram 1.726 atendimentos à população.

Ao todo foram realizadas 119 consultas médicas e 327 de enfermagem, além de 198 coletas de Papanicolau, exame essencial para a prevenção do câncer do colo do útero.

Na área da imunização, as unidades aplicaram 200 vacinas, incluindo doses de rotina (133), contra influenza (57), dengue em adolescentes de 10 a 14 anos (oito doses de 1ª e 2ª aplicação) e contra a Covid-19 em grupos prioritários (2).

Também foram efetuados 278 testes rápidos para detecção de HIV (82), sífilis (82), hepatite B (58) e hepatite C (56). A ação contemplou ainda a busca ativa de 48 sintomáticos respiratórios, medida essencial para o monitoramento e controle de doenças transmissíveis.

Os atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família somaram 287 registros, assegurando o cumprimento das condicionalidades de saúde exigidas pelo benefício. Já as atividades coletivas de promoção à saúde reuniram 155 participantes, enquanto a farmácia das unidades contabilizou 114 atendimentos.

O programa Saúde Toda Hora mantém, aos sábados, um sistema de rodízio entre as UBSs das quatro regiões de saúde da cidade, oferecendo diversos serviços sem necessidade de agendamento prévio. Apenas as consultas médicas e o exame de Papanicolau precisam ser marcados, o que pode ser feito presencialmente ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

No próximo sábado (20), estarão em funcionamento as UBSs Jardim Munhoz, Continental, Soberana e Uirapuru, das 8h às 16h.

Serviço

UBS Jardim Munhoz: rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Continental: rua Pessegueiro, 111, Parque Continental II

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana

UBS Uirapuru: estrada Velha Guarulhos / São Miguel, 992, Jardim Santa Helena