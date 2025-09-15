Prefeitura amplia atendimento da Rede Fácil via WhatsApp para 12 serviços





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Gestão, ampliou novamente o atendimento da Rede Fácil via WhatsApp (11 2414-0451) que, a partir desta segunda-feira (15), passa a oferecer 12 serviços ao munícipe pelo Fácil no Zap, cujo prazo estimado para retorno da solicitação é de até 48 horas úteis. A medida reforça o compromisso da administração municipal com a modernização e eficiência dos serviços públicos, garantindo mais agilidade e praticidade à população.

Entre os serviços disponibilizados pelo Fácil no Zap estão:

Emissão de taxa de alvará;

Emissão de taxa Análise de Projetos (Lei 6.046/04, art. 21);

Emissão de taxa Desdobro / Desmembramento;

Emissão de taxa Diretrizes Urbanísticas;

Emissão de taxa Licença para Eventos (Lei 7.973/2021);

Emissão de taxa TFILF Diferença DRM;

Emissão de taxa Licença e Renovação de Anúncios (Lei 8.183/2023);

Emissão de taxa Serviços de Emolumentos PGR;

Emissão de taxa Publicações sobre Resíduos Sólidos (FMRS);

Certidão de Inexistência de Cadastro;

Certidão Negativa de Débitos (CND) – limite de três certidões emitidas; emissão de boletos (IPTU, parcelamento, aditamento, entre outros).

De acordo com o secretário de Gestão, Armando Tavares dos Santos Neto, a iniciativa cumpre a orientação do prefeito Lucas Sanches de avançar na modernização da gestão pública. Nesse sentido, a ampliação dos serviços do Fácil no WhatsApp proporcionará ao guarulhense mais agilidade, eficiência, segurança, qualidade e menos burocracia na relação com a Prefeitura.

A Secretaria de Gestão informa, ainda, que o Fácil no WhatsApp funciona exclusivamente por mensagem de texto, permitindo que os contribuintes solicitem um dos serviços acima sem precisar se deslocar até uma unidade de atendimento da Rede Fácil. O atendimento por esse canal acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atendimento presencial

Os atendimentos presenciais na Rede Fácil são feitos somente mediante agendamento prévio pelo Portal de Atendimento https://agendafacil.guarulhos.sp.gov.br/, conforme regulamentação do decreto nº 42.742/2025. A norma busca melhorar a qualidade do atendimento e reduzir o tempo de espera na unidade.

O atendimento on-line é feito pelo Fácil Digital, através do link https://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/ords/guarulho/f?p=628:125:160834690.