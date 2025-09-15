Alunos do CEU Parque São Miguel recebem medalhas em projeto de judô inclusivo





O CEU Parque São Miguel promoveu na quinta-feira (11) a entrega das medalhas aos alunos participantes do curso de judô adaptado voltado a pessoas com ou sem deficiência e idade a partir dos seis anos. O evento de encerramento foi marcado pela celebração esportiva, favorecendo a autoconfiança das crianças em um ambiente de respeito e inclusão.

O projeto Judô: Diversidade e Inclusão teve início em novembro do ano passado, com foco no atendimento a pessoas com deficiência em situações de vulnerabilidade social. A iniciativa promove a inserção social por meio do esporte, além de trabalhar aspectos sociais, físicos e cognitivos dos participantes.

Ao longo do curso, as crianças tiveram utilizaram técnicas de judô de forma dinâmica, adaptadas às necessidades individuais, sem pretensão de formar atletas, mas de valorizar talentos. Ao final de cada encontro, uma roda de conversa mediada por psicólogo para reflexão e avaliação coletiva fora realizada. Além disso, todos os participantes recebiam um kit de lanche balanceado após as oficinas e apresentações.

O projeto é uma parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, com o Instituto Olga Kos e patrocínio da Inapel Embalagens. A ação tem duração de um ano no espaço educacional, oferecendo cem vagas para crianças, jovens e adultos da região.