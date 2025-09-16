Curso gratuito aborda importância de abelhas nativas sem ferrão

O Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali, no Parque Renato Maia, recebeu o primeiro módulo do curso de meliponicultora no sábado (13). O encontro, que contou com a participação de 50 pessoas, abordou a tipificação e a importância das abelhas nativas sem ferrão.
O curso gratuito é promovido pela Prefeitura, através da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade. As atividades são voltadas a interessados na introdução à meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão.
O curso é dividido em quatro módulos ministrado aos sábados das 10h ao meio-dia. As aulas serão presenciais e os participantes que obtém 80% de presença recebem certificado.
Agenda
Módulo 2 – Diferença entre apicultura e meliponicultura
Dia 11/10, das 10h ao meio-dia
Módulo 3 – Ecologia biologia das abelhas nativas – Comportamento das abelhas sem ferrão
Dia 08/11 das 10 ao meio-dia
Módulo 4 – Manejo básico de abelhas sem ferrão – Tipos de caixas e instalação de meliponários
Dia 06/12 das 10 ao meio-dia.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2482-1667 ou pelo e-mail [email protected]