Programa P.A.R.T.Y. recebe 22 estudantes de escola do Recreio São Jorge





Vinte e dois estudantes do ensino médio da Escola Estadual Bom Pastor II, no Recreio São Jorge, participaram nesta terça-feira (16), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG), do primeiro encontro de setembro do programa P.A.R.T.Y (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude). A ação é uma iniciativa das secretarias de Mobilidade Urbana (Semob) e de Saúde e conta com a participação da Liga de Trauma da Uninove.

Os palestrantes Victor Gruter (Polícia Rodoviária Federal), Dr. Helder Takeo (coordenador médico do Samu) e José Roberto Jerônimo (membro da Academia Guarulhense de Letras) ministraram palestras sobre educação para o trânsito, fiscalização, noções de primeiros socorros e procedimentos em situações de emergência no trânsito, no trabalho e no cotidiano.

Os estudantes também puderam experimentar, por meio de óculos especiais, os efeitos provocados pelo consumo de álcool, de drogas e pela sonolência ao volante. Além disso, conheceram o funcionamento do etilômetro (bafômetro), equipamento utilizado para medir a concentração de álcool no organismo, e trocaram experiências com vítimas de sinistros de trânsito internadas no HGG.

O transporte dos alunos ao encontro foi viabilizado pela empresa de ônibus Campos dos Ouros.

Sobre o P.A.R.T.Y.

O programa P.A.R.T.Y. tem origem no Canadá e é considerado um modelo a ser seguido em diversos países. Em Guarulhos, as edições ocorrem periodicamente no HGG e contam com a participação de alunos do ensino médio das escolas estaduais do município.

Além da Semob e da Secretaria de Saúde, a iniciativa tem o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Concessionária Ecopistas, Detran-SP, Academia Guarulhense de Letras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e Uninove.