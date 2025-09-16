GCM prende homem por embriaguez ao volante no Jardim Bela Vista

Agentes da Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na tarde de sábado (13) um homem por embriaguez ao volante no Jardim Bela Vista.

A equipe de motocicletas recebeu denúncia de moradores sobre um Fiat Palio verde sendo conduzido de forma perigosa. Durante a ação, os guardas localizaram o veículo e deram ordem de parada. O motorista ainda tentou fugir, mas foi interceptado na rua Monte Carlo.

O homem foi preso e vai responder por crime de trânsito e embriaguez ao volante.