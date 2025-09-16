GCM de Guarulhos prende dois traficantes e apreende 2 kg de drogas





O combate ao tráfico de drogas segue implacável em Guarulhos. A GCM (Guarda Civil Municipal) prendeu dois traficantes e apreendeu 2 quilos de entorpecentes em ações distintas. No bairro Água Chata, agentes da Inspetoria Leste flagraram o criminoso com uma pochete contendo 448 porções de cocaína e 111 de maconha (cerca de 900 gramas). No Jardim São Paulo, o meliante tentou se desfazer de uma sacola com drogas, mas foi interceptado pelos guardas da Ronda Ostensiva (Romu). Dentro do material havia 460 porções de cocaína e 260 de maconha, totalizando 1,1 kg de entorpecentes, além de R$ 61 em dinheiro.