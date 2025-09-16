Orquestra GRU Sinfônica se apresenta gratuitamente na Sala São Paulo no domingo





A Orquestra GRU Sinfônica subirá ao palco da Sala São Paulo em concerto gratuito neste domingo (21), a partir das 11h. Os ingressos poderão ser retirados a partir do meio-dia de quinta-feira (18), no link https://salasaopaulo.art.br/salasp/pt/concerto/342?date=2025-09-21T13:50:00.000Z.

O espetáculo, coordenado pelo Maestro Marcelo Mendonça, terá regência especial do Maestro Fábio Zanon e, como solista, a soprano Camila Provenzale. A programação conta com peças de Felix Mendelssohn Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Charles Gounod e Franz Liszt.

A Sala São Paulo é considerada uma das melhores salas de concerto do mundo e a apresentação das orquestras de Guarulhos mostra o importante trabalho desenvolvido pela Prefeitura.

Agenda

A agenda completa de eventos da Prefeitura de Guarulhos pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda