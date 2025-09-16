Guarulhos promove atividade educativa com óculos especial na Semana Nacional do Trânsito

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), promove nesta sexta-feira (19) uma ação integrada com pedestres no calçadão da rua Dom Pedro II, principal centro comercial da cidade. A atividade, realizada em parceria com o Detran-SP e o Sest/Senat, faz parte da Semana Nacional do Trânsito.

Os pedestres serão convidados a vivenciar uma experiência por meio de óculos que simulam os efeitos provocados pelo consumo de álcool, drogas, ingestão de remédios controlados e também pela sonolência ao volante. Com o equipamento, os transeuntes percorrerão um pequeno circuito de cones instalado no calçadão.

Durante a ação, haverá orientação sobre a forma correta de realizar a travessia de pedestres na faixa localizada entre a Catedral Nossa Senhora da Imaculada Conceição e a rua Dom Pedro II. Também serão distribuídas mãos confeccionadas em papelão com os dizeres “Atenção! Respeite a faixa”.

Em Guarulhos, a administração municipal programou diversas atividades voltadas à Semana Nacional do Trânsito, que neste ano ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

Serviço

Ação integrada com pedestres

Sexta-feira, 19 de setembro, das 10h às 13h

Calçadão da rua Dom Pedro II – Centro