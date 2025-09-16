Teatro Padre Bento recebe oficina circense gratuita no próximo sábado





O Teatro Padre Bento receberá no próximo sábado (20), às 14h, a Oficina Brincadeiras de Roda Circense. O evento é gratuito e destinado para crianças a partir dos 4 anos de idade e seus acompanhantes, adolescentes ou adultos. Os ingressos devem ser retirados por intermédio do link https://www.sympla.com.br/evento/oficina-brincadeiras-de-roda-circense/3088456.

A oficina apresentará um percurso nas técnicas circenses com atividades lúdicas e recreativas, oferecendo técnicas circenses utilizando como desenvolvimento das atividades básicas do circo nas diferentes modalidades como malabares (primeiras noções) e acrobacias de solo (cambalhotas, contorção, parada de mão, perna de pau), gags e esquetes de palhaços. Os exercícios preveem acesso para pessoas com dificuldade de mobilidade física e necessidades especiais.

Serão 30 minutos de aquecimento, alongamento e exercícios para o preparo físico, seguidos de 30 minutos de atividades de postura, técnicas de aéreos (lira e tecido), malabares e saltos e, finalizando, mais 30 minutos de brincadeiras de roda alinhados com performances circenses.

