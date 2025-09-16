Prefeitura promove limpeza de travessia de córrego no Jardim Flor da Montanha

Uma travessia de córrego localizada entre as ruas Édson de Souza e Papilon, no Jardim Flor da Montanha, recebeu nesta terça-feira (16) uma equipe da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), que realizou a limpeza do local. A ação da Prefeitura tem como principal objetivo evitar alagamentos na região.

A travessia estava tomada por diversos tipos de materiais descartados irregularmente, como garrafas PET, embalagens de isopor, papelão, sacolas plásticas, madeira e embalagens de ovos, entre outros resíduos que acabam obstruindo o fluxo das águas.

Boca de lobo

No Cabuçu, uma boca de lobo localizada na avenida Santa Catarina foi desobstruída com o auxílio de um caminhão hidrojato. O equipamento, que integra o sistema de drenagem de águas pluviais, estava comprometido por resíduos e detritos.

Por meio das oito regionais da SAR, o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.