Prefeitura promove nova edição de curso de informática básica para mulheres





Com objetivo de promover a autoestima, autonomia e a inclusão digital do público feminino, a Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão realiza desde o início do mês a segunda edição do curso de informática básica para 40 mulheres, divididas em duas turmas. A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com o Senai Brás, ocorre às terças-feiras, nos períodos da manhã e da tarde.

A subsecretária Vanessa de Jesus vê importância nessa parceria com a instituição de ensino, principalmente pela dedicação das instrutoras e pelas mulheres que decidiram ocupar esse espaço e acreditar nos seus potenciais. A história e experiência de cada uma delas mostram o quanto o conhecimento abre portas e transforma vidas, seja para voltar ao mercado de trabalho, iniciar um novo projeto ou, simplesmente, se atualizar e se sentir parte desse mundo cada vez mais conectado.

A pasta, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, segue comprometida em oferecer oportunidades que fortaleçam e ampliem a participação feminina em todas as áreas.

O curso

As aulas de informática abordam assuntos como introdução ao Libre Office, digitação e formatação de textos, criação de documentos e de planilhas, apresentação de slides com texto e imagens, entre outros.

De acordo com a pedagoga Edina Oliveira Belém da Silva, instrutora de informática do Senai e professora do curso, as turmas têm muita vontade e interesse em aprender e já vêm abertas para adquirir um conhecimento novo.

Aos 64 anos, Marinalva de Almeida Martins, aposentada pela Telefônica, cuidou da mãe com Alzheimer por 15 anos e se matriculou na aula para se atualizar e ficar por dentro do mundo, além de ocupar a mente. Ela está gostando muito do curso e, como não tem computador, usa o celular para treinar, mas pretende futuramente comprar um.

Moradora do Gopoúva, Marinalva considera a professora muito atenciosa e paciente com o grupo, o que demonstra o quanto ela gosta de ensinar. Já a aluna Maria Claudia Cotrim Matos de Lara, de 54 anos, planeja usar o conteúdo das aulas para desenvolver um trabalho em home office na área de vendas ou montar um site ou página do Instagram para divulgar isso. Ela revelou ainda que as aulas de informática irão auxiliá-la no curso de teologia que também está fazendo.