Alunos dos CEUs de Guarulhos comemoram medalhas na Olimpíada Colegial Guarulhense





Karatê, ginástica rítmica e capoeira, modalidades praticadas pelos alunos dos cursos dos CEUs de Guarulhos brilharam na Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG). O evento, realizado entre os dias 30 de agosto e 13 de setembro, movimentou estudantes das redes municipal, estadual e particular em diversas competições, promovendo integração e a prática esportiva em diferentes regiões da cidade.

Nesta edição da OCG, os destaques da rede municipal foram o CEU Bonsucesso conquistando a 11ª colocação na classificação geral, seguido pelo CEU Presidente Dutra em 14º lugar e o CEU Pimentas em 20º. Ao todo, a competição reuniu mais de 11 mil atletas inscritos e 161 unidades de ensino participantes.

Os resultados refletiram o empenho dos alunos e o trabalho realizado pelos profissionais nos CEUS, espaços educacionais que oferecem cursos gratuitos voltados à população. Além de revelar talentos esportivos, os CEUs de Guarulhos promovem o desenvolvimento físico e social de crianças, jovens e adultos.

Clique aqui: (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12300/inline/) e conheça os alunos medalhistas.