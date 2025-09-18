Encontro no Casarão reúne histórias emocionantes dos munícipes





O Casarão da Nossa História, localizado do centro de Guarulhos, recebeu um encontro especial com munícipes na tarde da última terça-feira (16). Sob o tema “Tanto a contar, muito a se ouvir”, a roda de conversa foi repleta de memórias e afetos de moradores da cidade.

Os participantes compartilharam relatos que transportaram o público para diferentes épocas e lugares da cidade. Entre eles, dona Jesuíta Costa, de 72 anos, emocionou a todos ao recordar o tempo em que trabalhou no Casarão, quando o espaço ainda funcionava como fórum. Cada lembrança revelava a forte ligação afetiva construída ao longo dos anos.

Outro momento marcante foi a fala da senhora Aparecida, que reviveu as brincadeiras de sua infância na Rua Dom Pedro e no próprio Casarão, despertando risos e nostalgia entre os presentes.

O encontro foi encerrado com um café acolhedor, onde os participantes puderam saborear um prato típico de Guarulhos preparado por Araçari: o guisado. O prato faz parte do relato oral da família Caraça, formada por moradores do Jardim Álamo, bairro Sadokim, frequentadores antigos da festa de Nossa Senhora do Bonsucesso. Tanto em Bonsucesso quanto no Torres Tibagy, a produção de mandioca e milho sempre se destacou. Esses alimentos sustentaram tradições locais como a criação de galinhas e porcos. Milho, mandioca, carne de galinha, carne suína e farinha de mandioca formam os sabores acaipirados que marcaram gerações guarulhenses.

Para adoçar a tarde, os convidados também desfrutaram de um saboroso sorvete de mandioca. O sorvete de mandioca é uma iguaria contemporânea guarulhense destacou o historiador e contista Elton Soares de Oliveira, autor e coautor de mais de 30 livros sobre história, geografia, cultura e meio ambiente, com foco especial em Guarulhos.

Para a gestora do Casarão, Priscila Caetano, foi uma tarde memorável, que merece ser repetida, fortalecendo os laços da comunidade com a história viva de Guarulhos.

Estiveram presentes no encontro personalidades que ajudaram a enriquecer a roda de conversa com suas histórias e experiências, como o professor Evanir Baptista Penna, historiador e guia de turismo; Danilo Ramalho, executivo do GRU Convention e do Visite GRU; Araçari Salles, guia de turismo em Guarulhos; Antonio Roberto Faria, jornalista e artista plástico, que criou maquetes de imóveis históricos de Guarulhos que estão em exposição no espaço, dentre outros moradores.