Jovens participam de oficina de culinária em alusão ao Setembro Amarelo





Como parte da programação do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida, o Caps II Infantojuvenil Recriar realizou nesta quarta-feira (17) uma oficina de culinária. A atividade reuniu adolescentes e jovens atendidos pelo serviço na produção de bolachinhas doces embaladas em celofane amarelo junto à mensagem de incentivo e conscientização: “Adoce a sua vida. Você não está sozinho! Em momentos difíceis, busque ajuda na sua comunidade e nos serviços de saúde.”

Desde o preparo da massa até a finalização das embalagens, os participantes se envolveram em todas as etapas, num ambiente de descontração, aprendizado e troca. A auxiliar de enfermagem Izabel Ferreira dos Santos explica que o grupo de culinária, existente há 11 anos, vai além de ensinar receitas. “A gente usa a culinária como ferramenta para trabalhar a interação e a relação entre os participantes. Muitos conseguem preparar um prato do início ao fim, mas o mais importante é a experiência de construir algo juntos, em equipe”.

Entre os jovens participantes está Mariana Alves (nome fictício usado para proteger a identidade da paciente), 14 anos, é uma das 1,4 mil pessoas atendidas mensalmente pelo Caps. Seu depoimento ajuda a desconstruir preconceitos sobre o espaço. “Aqui é o lugar que eu mais gosto no mundo inteiro! Antes eu ficava com medo de vir, não conhecia ninguém e me sentia assustada. Mas fui me abrindo, participando dos grupos de artes, culinária e futebol. Eu sofro com ansiedade e depressão, coisas que não dá para tirar de uma vez, mas agora eu sofro menos, graças ao pessoal daqui”.

Mariana também reforça a importância de compreender o verdadeiro papel do serviço e não reforçar estigmas com piadas, que podem afastar quem precisa de apoio. “O Caps não é um lugar, como todo mundo zoa, de gente louca, é um lugar para pessoas que passam por uma situação muito difícil, que precisam de ajuda, porque estão quase fazendo coisas ruins com elas e com outras pessoas. Então, para ela não fazer essas coisas, ela entra aqui”.

O gerente e psicólogo do Caps II Recriar, Odonel Ferrari Serrano, destaca que a missão do serviço, que atende crianças e jovens de até 18 anos, é promover a reabilitação psicossocial. Segundo ele, “sofrimento psíquico todo mundo tem, mas, quando se torna muito intenso, a pessoa pode perder vínculos com a escola, com a família e até com a própria vida. O papel do Caps é cuidar desse sofrimento e evitar essas perdas. Por isso, além dos grupos e do atendimento individual, psicológico e psiquiátrico, o serviço também acolhe as famílias e mantém diálogo com a escola, entendendo que a terapia isolada da vida não produz os efeitos necessários”.

Serrano ressalta ainda que o isolamento é um dos principais fatores de risco. “Os dados mostram que muitas pessoas que cometeram suicídio não passavam por serviços de saúde, tinham poucos amigos e poucos vínculos familiares. Precisamos estar atentos: quando uma criança ou adolescente apresenta grandes restrições nas relações sociais, isso é um sinal de alerta para buscar ajuda. Todas as formas de vínculo – familiares, de amizade, de lazer, de cultura, espirituais ou religiosas – são fundamentais para a vida”.

Serviço

Caps II Infantojuvenil Recriar. Rua Michael Andréas Kratz, 111 – Macedo

Acolhimento sem necessidade de agendamento

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Telefone: (11) 2229-8746

Acesse a programação: www.guarulhos.sp.gov.br/artigo/prefeitura-de-guarulhos-realiza-programacao-em-referencia-ao-setembro-amarelo-e-setembro