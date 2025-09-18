Guarulhos intensifica ações educativas da GCM na Semana Nacional de Trânsito





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos participa ativamente da Semana Nacional de Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. A Inspetoria de Trânsito ampliou as ações de educação viária nas escolas, nas vias da cidade e em eventos públicos e privados.

As atividades incluem orientações a motoristas e motociclistas sobre respeito aos limites de velocidade, sinalização e uso correto de equipamentos de segurança. O projeto Gtran Educa, desenvolvido pela GCM durante todo o ano, também ganha destaque nesse período.

Além das visitas escolares, a GCM realiza palestras em eventos da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), tanto em repartições públicas quanto em empresas privadas. Nesta quarta-feira (18), a equipe esteve na Escola Semeando o Futuro, na Vila Progresso, reforçando o compromisso de Guarulhos com a segurança viária.