GCM prende traficante com quase 1 kg de drogas e resgata aves silvestres no Jardim Monte Alegre





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu nesta quarta-feira (17) um traficante no Jardim Monte Alegre com 950 gramas de entorpecentes. Os agentes da Inspetoria Leste encontraram na residência do acusado 463 porções de cocaína, 250 de maconha, oito celulares e R$ 209 em dinheiro.

No local também foram resgatadas nove aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro, entre elas picharro, galo-de-campina, bigodinho, coleirinha, tiziu e pintagol.

A ação reforça o compromisso de Guarulhos no combate ao tráfico e na proteção da fauna.