Projeto Teatro em Movimento amplia repertório cultural das crianças no CEU Parque São Miguel





A primeira apresentação do projeto Teatro em Movimento envolveu 200 alunos da EPG Walter Efigênio, nesta quarta-feira (17) no anfiteatro do CEU Parque São Miguel. A iniciativa tem como foco ampliar o repertório cultural das crianças por meio do teatro, contribuindo com a formação integral e social, utilizando a ludicidade e a arte como ferramentas educativas.

Levando arte e cultura para a região, a peça de teatro “João e Maria e os direitos das crianças” é fruto do trabalho desenvolvido pela professora das artes cênicas da rede municipal, Thaiz Santana, e protagonizada pelos alunos cursistas da turma de teatro avançado do CEU Parque São Miguel. Juntos, eles foram responsáveis pela criação do roteiro, figurino, cenário, sonoplastia, ensaios e apresentações.

Além de contemplar as crianças de cinco a 12 anos, o projeto fortalece o acesso aos espaços culturais, ampliando oportunidades e contribuindo para formação social e integral dos estudantes.

Com duração de 40 minutos, a peça teatral é realizada no novo anfiteatro do espaço inaugurado em julho deste ano, valorizando a expressão e o talento dos cursistas. Para a gestora da unidade, Luciene Brochine, o projeto oferta a possibilidade de desenvolvimento de saberes e talentos, acesso ao teatro e ampliação do repertório cultural das crianças.

Agendamento

As escolas da Prefeitura de Guarulhos podem assistir gratuitamente ao espetáculo no CEU Parque São Miguel. As próximas apresentações acontecerão nos dias 22 de outubro e 19 de novembro, ambas às 15h.

O agendamento pode ser realizado presencialmente na secretaria do CEU, das 8h às 17h, na rua Joaquim Moreira, s/nº, Parque São Miguel. Mais informações pelo telefone (11) 2421-2445.