Festa da primavera leva shows e gastronomia para o Bosque Maia neste final de semana





Para celebrar o início da estação mais florida do ano, o Bosque Maia recebe neste final de semana, dias 20 e 21 de setembro, a Festa da Primavera. A celebração começa a partir das 13h, no sábado e domingo, e acontece na tenda central do parque.

Aberta ao público e gratuita, o evento é aberto para todas as idades, resgatando tradições e promovendo o convívio familiar e comunitário em um dos espaços mais verdes da cidade.

A programação inclui barracas de comidas, doces artesanais e frutas da estação, além de shows musicais que começam no sábado (20) com o cantor Rômulo Jesus, às 14h30, seguido de Gang Jam, às 16h30, e Samba da Hora e Tereza Gama, às 18h30.

Já no domingo (21), as apresentações começam às 14h30, com Pagode do Bom, Tribo Guaru às 16h30 e, encerrando o evento, a cantora Monalisa realizará um tributo ao cantor Tim Maia, às 18h30.

A primeira edição da Festa da Primavera é realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Guarulhos. A agenda completa dos eventos culturais da cidade pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Serviço

Festa da Primavera

Sábado e domingo – 20 e 21 de setembro, a partir das 13h

Parque Bosque Maia | Av. Paulo Faccini, s/n – Centro

Gratuito