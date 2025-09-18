Quatro UBSs abrem neste sábado com vacinação contra HPV e serviços de rotina





Neste sábado (20), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim Munhoz, Continental, Soberana e Uirapuru estarão abertas das 8h às 16h pelo programa Saúde Toda Hora. Entre os serviços oferecidos, a campanha de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) recebe destaque.

Jovens de 15 a 19 anos que não receberam a vacina contra o HPV entre os nove e 14 anos têm agora a chance de se imunizar. A ampliação da faixa etária, recomendada pelo Ministério da Saúde, ajuda a prevenir o câncer de colo do útero, de pênis, de boca, de orofaringe e verrugas genitais. Para receber a dose, é preciso comparecer à unidade com documento original com foto, cartão SUS e caderneta de vacinação.

As UBS também oferecerão outras vacinas, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão e glicemia (com pedido médico), curativos, entrega de medicamentos prescritos, além do recebimento de remédios vencidos ou em desuso para descarte correto. Haverá ainda atendimento relacionado ao programa Bolsa Família e ações de educação em saúde.

Somente consultas médicas e o exame preventivo de câncer do colo do útero (Papanicolau) precisam ser agendados antecipadamente nas unidades ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Todos os demais serviços serão realizados sem necessidade de agendamento prévio.

Serviço

UBS Jardim Munhoz: rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Continental: rua Pessegueiro, 111, Parque Continental II

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana

UBS Uirapuru: estrada Velha Guarulhos / São Miguel, 992, Jardim Santa Helena