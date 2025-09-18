Caminhada pelo Setembro Amarelo promove união e valorização da vida em Guarulhos





Na manhã desta quarta-feira (17), os alunos do CEU Vila São Rafael participaram da primeira edição da Caminhada Passos que Conectam, em direção ao Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta. O percurso de aproximadamente 2 km reuniu cerca de 200 alunos dos espaços, fortalecendo vínculos, incentivando o cuidado com a saúde em alusão ao Setembro Amarelo.

Recebidos com um café da manhã coletivo preparado pelos alunos do parque, os participantes também puderam aproveitar um animado aulão com diferentes modalidades esportivas, seguido da entrega de medalhas simbólicas. O retorno ao CEU Vila São Rafael também foi feito em caminhada, reforçando o espírito de união e de celebração da vida.

A iniciativa surgiu de uma parceria entre as gestoras Thainá Correia do CEU Vila São Rafael e Milena Vamprey do Parque Júlio Fracalanza, que compartilharam o desejo de aproximar os espaços educacionais e proporcionar aos munícipes momentos de bem-estar, socialização e valorização da saúde física e emocional.

Para muitos participantes a experiência foi marcante. Carla do Nascimento, aluna do CEU Vila São Rafael, contou que aguardava ansiosamente pela atividade. A aluna participa de várias atividades ao longo do dia no espaço e a caminhada trouxe ainda mais alegria. Já Neuza Pinto, frequentadora do parque, ressaltou o valor simbólico do evento com a temática do Setembro Amarelo. São ações que valorizam a união e a qualidade de vida, como as atividades físicas que melhoram a disposição e a mente ao longo dia.

No dia 25 de setembro, será a vez dos alunos do Júlio Fracalanza visitarem o CEU Vila São Rafael, repetindo a mesma dinâmica.

Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de conscientização e prevenção ao suicídio. Além da troca de experiências entre os dois equipamentos, a Caminhada Passos que Conectam reafirmou a importância de caminhar juntos na construção de uma cultura de apoio, com acolhimento e prevenção, transformando passos em conexões significativas.